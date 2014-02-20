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أول ظهور لزينة في عزاء فريد المرشدي

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أول ظهور لزينة في عزاء فريد المرشدي أول ظهور لزينة في عزاء فريد المرشدي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على أداء واجب العزاء في الفقيد فريد المرشدي طليق الفنانة داليا البحيري، وابن المنتجة ناهد فريد شوقي، والذي توفي في حادث سير على طريق السويس.
تلقى العزاء الذي اقيم في مسجد عبد الرحمن الكواكبي والدة الراحل وخالته رانيا فريد شوقي وشقيقته ناهد السباعي، بالاضافة الى طليقته داليا البحيري وكانوا جميعاً في حالة نفسية سيئة وسيطرعليهم الذهول والبكاء طوال الوقت.
كانت مفاجأة العزاء ظهور الفنانة زينة لأول مرة منذ أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد عز، حيث لم يمنعها قرارها بالاحتجاب عن الاعلام من أداء واجب العزاء.
من بين النجوم الذين حرصوا على الحضور يسرا ووفاء عامر ومحمود عبد العزيز وصابرين ولبلبة والمنتجة إسعاد يونس إضافة إلى عدد كبير من النجوم.

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