باسم فغالي: عقل مايا كارثي وأدعوها إلى عدم تهديد أهلي

يبدو أن قضية الخلاف بين الفنانة مايا دياب والفنان باسم فغالي بعد تقليده لها في برنامج "بعدنا مع رابعة" لم تنتهِ بعد، إذ أعربت الفنانة عن غضبها الشديد من "الاسكيتش"، واعتبرته قاسياً جداً، في وقت تردّد أنّ زوج مايا اتصل بباسم وهدّده، وأن ثمّة قضيّة سترفعها مايا ضدّه لردّ اعتبارها.

وفي أوّل ردّ مباشر لباسم على مايا، خصّ به "سيدتي نت"، قال: "تعبت كي أقلّد مايا، لأنّي وجدت شخصيتها صعبة، وبحثت عن طريقتها في الحديث، وعن تسريحة شعرها التي تشبه تسريحة نوال الزغبي، وعن لوكها الذي يميل إلى بيونسيه".

وتابع: "تعذّبت كي أخرج بشخصيّة ""أنا مايا"؛ وكلّ ما يتعلق بها استغرق مني وقتاً طويلاً، وتدربت كثيراً كي أجيد الشخصية، ولم تأتِ الأمور بالبساطة التي قد يتخيّلها البعض".

وأسف باسم لردة فعل مايا، إذ أكّد أنها تقوم بإرسال أشخاص لتهديده، ودعاها إما إلى رفع قضية ضده أو للكف عمّا تقوم به".

وتمنى باسم على مايا أن تكون روحها رياضية، وقال: "أهلي ليسوا من مدرستك يا مايا، فلا ترسلي أناساً يهددونهم في المنزل، فأهلي كبار في السن، وما تفعلينه لا يجوز".

وختم: "الاسكيتش الذي نفذته كان كاريكاتورياً، وقد اعتقدت أن عقلك يُشبه شكلك الأجنبي، ولكن عقلك كارثيّ، وأتمنى أن تكفّي عن إزعاج أهلي في المنزل".

والسؤال الآن هو إن كانت الأمور ستقف عند هذا الحدّ، أم أن لجوء باسم إلى الإعلام هذه المرة سيدفع مايا إلى المزيد من ردات الفعل؟!

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