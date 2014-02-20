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بالي بيك ينافس السلطان سليمان في مسلسله الجديد

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بالي بيك ينافس السلطان سليمان في مسلسله الجديد بالي بيك ينافس السلطان سليمان في مسلسله الجديد

تصدر المسلسل التركي الرومانسي "طائر النمنمة" الذي تعرضه قناة "دي شانيل" التركية، النقاش على مواقع التواصل الإجتماعي التويتر والفيسبوك، حيث احتل أعلى نسبة تصويت وتعليقات من آلاف المتابعين له.
ويحصد المسلسل أسبوعياً المراكز الأولى يوم عرضه مساء كل ثلاثاء، متفوقاً على كل الأعمال التي تعرض في الوقت ذاته على فضائيات أخرى، لقدرته على جذب الجمهور للتفاعل معه حلقة تلو الأخرى، بأحداث شيقة غير متوقعة وغير مملة.
وقد برز المسلسل كمنافس قوي ضمن مسلسلات الصف الأول في تركيا بعد "وادي الذئاب" و" حريم السلطان"، وهو من إنتاج تيمور ساوجي منتج "حريم السلطان" نفسه، وبطولة بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك وفخرية أفجين الشهيرة بنجلاء حيث نجحا معاً كثنائي رومانسي محبوب، ليس في تركيا فحسب بل أيضا في روسيا ودول أجنبية أخرى بدأت بعرضه.

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