المتحدث بإسم آشتون يصف جولة المفاوضات الإيرانية الغربية بالإيجابية والمثمرة للغاية

أكد مايكل مان المتحدث الرسمي بإسم منسقة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ، أن جولة المفاوضات الجارية كانت “إيجابية للغاية وحددت الخطوط العريضة لإطار التفاوض خلال المرحلة المقبلة حول أهم المسائل العالقة في الملف النووي الإيراني”.

وكشف مان في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، النقاب عن الإتفاق على عقد لقاء مقبل بين آشتون ووزير خارجية إيران, محمد جواد ظريف, في 17 من شهر مارس المقبل, كما لفت في ذات السياق إلى بدء المفاوضات التقنية بين إيران وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بداية شهر مارس المقبل.

وأوضح مان أن هذه الجولة هى الأولى من نوعها التى تستهدف التوصل إلى اتفاقية شامة لجميع المشاكل العالقة,وأن جميع المشاكل تم التطرق إليها ، “ونحن سعداء بنتائج هذه الجولة من المفاوضات”

كما أوضح مان أن آشتون سافرت بالفعل إلى بروكسل لحضور اجتماع هام, وسيتولى هو إلقاء كلمتها في مؤتمر صحفي يعقد في وقت لاحق اليوم.

أ ش أ