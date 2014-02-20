وزيرة البيئة: لجنة فنية مع محافظة الجيزة لمراقبة أداء النظافة ب3 أحياء بالمحافظة

أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة فى تصريح لها قبيل توقيعها اليوم مع الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة بروتوكول لتحسين خدمات جمع القمامة من المنازل بأحياء الدقى والعجوزة وشمال الجيزة، أن البروتوكول يأتى فى إطار حرص الحكومة على تقديم خدمة أفضل للمواطن وحماية البيئة ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين والجمعيات الأهلية .

وقالت اسكندر أنه سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والمحافظة للمراقبة الفنية وتقييم الأداء بشكل شهرى .

من جانبه أكد الدكتور على عبدالرحمن أن تلك الأحياء التى يشملها البروتوكول كانت أعمال النظافة الى تتم بها تقوم بها الشركة الإيطالية وتم فسخ التعاقد معها بعد توقفها عن العمل أربعة أشهر.

أ ش أ