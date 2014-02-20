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التنمية الإدارية تشارك في أعمال اللجنة الاستشارية لمركز تدريب “كاسرتا” بإيطاليا

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التنمية الإدارية تشارك في أعمال اللجنة الاستشارية لمركز تدريب “كاسرتا” بإيطاليا التنمية الإدارية تشارك في أعمال اللجنة الاستشارية لمركز تدريب “كاسرتا” بإيطاليا

المهندس هانى محمود وزير التنمية الادارية

اختير المهندس هانى محمود وزير التنمية الادارية ليكون عضوا باللجنة الاستشارية لمركز تدريب “كاسرتا” التابع لبرنامج الحكم الرشيد لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، حيث من المقرر أن يشارك المهندس هانى فى اجتماعات اللجنة الاستشارية ابتداء من اليوم وحتى 22 فبراير بإيطاليا.

وقال محمود ، اليوم الخميس ، “إن هذه الدعوة تأتى في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD على صعيد برنامج الحكم الرشيد لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعد مركز “كاسرتا” مركز تدريبي لخدمة برنامج الحكم الرشيد” .

وأضاف أن المشاركة ستعود بالنفع وسيكون لها مردود إيجابي مثمر وفعال من خلال قيام وزارة التنمية الإدارية بالمشاركة في وضع خطة عمل المركز بما يدعم توجهاتنا، بالإضافة إلى أن التواجد المصري كمشارك في اللجنة الاستشارية بالمركز سيزيد من إتاحة الفرص التدريبية لكوادر المصرية، علاوة على البعد السياسي المتمثل في التأكيد على الاستمرار فى علاقات التعاون الوثيق مع الجانب الإيطالى، والذي طالما ساند في القضايا المتعلقة بالإدارة العامة وكان نتاج ذلك دعمهم لمشروع مراجعة النظراء لبرنامج الحكومة الإلكترونية المصري.

ونوه محمود بأن علاقة وزارة التنمية الإدارية المتميزة بالمركز التدريبي ساهم فى إتاحة برنامج تدريبي حول إدارة المالية العامة والحكم الرشيد، والذي تم تنظيمه شهر يونيو الماضي بإيطاليا وشارك فيه 20 من الإدارة العليا بالحكومة المصرية من الوزارات المختلفة، موضحا أن البرنامج التدريبي احتوى على موضوعات شملت (إدارة المالية العامة، القيادة، الحكم الرشيد، مكافحة الفساد ، النزاهة والشفافية).

جدير بالذكر أن مركز تدريب “كاسرتا” أنشىء بالتعاون الثنائي بين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومدرسة الإدارة الوطنية الإيطالية، بهدف توفير الدعم فى بعض المجالات الرئيسية المتعلقة بالإدارة العامة الرشيدة كالتخطيط الاستراتيجى، وصناعة السياسات الشاملة والمنفتحة، والتبسيط الإداري، وإدارة الموارد البشرية، وسياسات النزاهة، والتنمية الإقليمية.

وتقوم اللجنة الاستشارية لمركز “كاسرتا” بدعم مجلس إدارة المركز لتحديد أفضل السبل لجعل برنامج عمل المركز أكثر فعالية، فيما ستجتمع اللجنة الاستشارية للمركز بشكل دوري مرة واحدة فى العام، حيث سيتم انتخاب رئيسها والرؤساء المشاركين فيها.

أ ش أ

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