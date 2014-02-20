وزيرا الداخلية والسياحة يصلا طابا لتفقد الوضع الأمني بجنوب سيناء

وصل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية برفقة هشام زعزوع وزير السياحة لمدينة طابا فى طائرة خاصة بمطار النقب لتفقد الوضع الأمني بطابا والمناطق الجبلية المحيطة بها وبحث سبل تأمينها .

> وتفقد وزير الداخلية الكمائن الامنية ومنطقة التفجير رغم انه تم امس ازالة اثار الاتوبيس المتفجر وتنظيف وتجميل المكان وقد رافقه اللواء محمود الحفناوي مدير أمن جنوب سيناء .

وقالت مصادر أمنية انه سوف يعقد اجتماع امنى داخل فندق هيلتون طابا مع القيادات الامنية ثم يتجه لمدينة شرم الشيخ لتفقد الاوضاع الامنية وسوف يكون فى استقباله اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذى الغى المجلس التنفيذي بطور سيناء لعقد اجتماع مع الوزيرين ودراسة تأمين مدينة شرم الشيخ بالكاميراتوخاصة بعد التهديدات التي اعلنتها جماعة بيت المقدس للسياح والتى ادت لتخوف بعض الشركات السياحية.

وقالت الدكتورة هبة زهران رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة السياحة ان شرم الشيخ لم تتأثر بحادث السياح الكوريين ، مشيراً إلى ان الدول التى اعلنت الحظر بعد الحادث لا تجلب سياح لجنوب سيناء.