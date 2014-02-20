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ضبط مولوتوف وقنابل بحوزة صديق المتهم بمحاولة تفجير قسم الطالبية

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ضبط مولوتوف وقنابل بحوزة صديق المتهم بمحاولة تفجير قسم الطالبية ضبط مولوتوف وقنابل بحوزة صديق المتهم بمحاولة تفجير قسم الطالبية

مولوتوف – أرشيفية

قالت مديرية امن الجيزة بانه بشأن ضبط طارق سيد أحمد إبراهيم طالب ومقيم بالعمرانية اثناء قيامه بإلقاء عبوة ناسفة ( تم إبطالها ) أسفل إحدي السيارات بجوار قسم شرطة الطالبية و ضبط 7 عبوات متفجرة محلية الصنع وبعض الأدوات المستخدمة في تصنيعها داخل السيارة قيادته رقم ب أ / 4626 اثناء تواجدها بشارع خاتم المرسلين – دائرة القسم ، وما توصلت إليه تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من إشتراك محمد فؤاد عبد الحميد حسن سمسار عقارات ومقيم شارع خاتم المرسلين العمرانية مع المتهم المضبوط في إرتكاب الواقعة  وضبط الأخير بمسكنة وبحوزته مبلغ 50 ألف جنيه .
> ومن خلال تطوير مناقشة المتهم الأخير إعترف بإخفاء الأدوات التي يستخدمها في إستهداف رجال الشرطة الكائنة بشارع حمدي أبو السعود – خاتم المرسلين – دائرة قسم شرطة العمرانية حيث ضبط بإرشاده بندقية خرطوش تركي الصنع عيار 12 مم وعددا من العبوات التفجيرية بفتيل مختلفة الأنواع والأحجام و204 طلقة خرطوش عيار 12 مم و203طلقــــــــة آلـــــي وزجاجات مولوتوف وقنابل غاز، وتبين ان جميع المتهمين ينتمون لعناصر بيت المقدس.

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