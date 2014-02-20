أشكال مختلفة من مخدات الرضاعة

تأتي وسائد أو مخدات الرضاعة؛ بهدف مساعدة الأم الجديدة على توفير الأمان اللازم أثناء حمل الطفل، وإسناده أثناء عملية الرضاعة الطبيعية، وذلك لأن الأمهات الجدد غالباً ما يعانين من التعب والإرهاق، مما قد يؤثر في قدرتهن على التركيز.

اخترنا لكم فيما يلي بعضاً من مخدات أو وسائد الرضاعة بأشكال ومميزات مختلفة، والتي تتوافر بأسعار مناسبة على موقع: http://www.mumzworld.com

1- مخدة الرضاعة من «بيرث فيلاج»

تصنع هذه المخدة من قماش عالي الجودة المصنوع من القطن بشكل كامل، وتمتاز بالخفة، والنعومة، والمتانة، ومقاومتها للحساسية والرطوبة، وتوفير الراحة القصوى للأم والرضيع.

2- مخدة الرضاعة من «ليتشيكو كانودل»

تتميز بقدرتها على ضم رضيعين في آن واحد في كل طرف منها، ويمكن للأم ثنيها تحتها؛ لتوفير رضاعة أفضل أثناء إطعام الطفل الواحد. ويمكن غسيل غطائها القابل للإزالة بسهولة ويسر.

3- مخدة الرضاعة غير التقليدية من «ألبريمو»

تأتي بشكل مختلف عن مخدات الرضاعة التقليدية؛ حيث تكون على شكل مهد يضمن تموضع الرضيع بشكل صحيح؛ يسند رقبته وظهره دون ألم، ويساعد الأمهات المرضعات، وخصوصاً اللاتي خضعن لولادات صعبة أو قيصرية، على اتخاذ الوضعية السليمة لإرضاع الصغار بشكل طبيعي، وباستخدام زجاجات الحليب كذلك.

يمكن للأم أيضاً استخدام المخدات أثناء نمو الطفل في الأشهر الأولى؛ لتثبيته خلال النوم مثلاً، مما يوفر له أماناً أفضل.