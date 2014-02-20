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الكاف والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية توأمة

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الكاف والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية توأمة الكاف والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية توأمة

وقع الاتحادين الأوروبي والإفريقي اتفاقية توأمة يوم الخميس بحضور الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس اليويفا والكاميروني عيسى حياتو رئيس الكاف.

وأعلن عن توقيع اتفاقية توأمة التعاون بينهما يوم الخميس في مؤتمر صحفي عقد بمقر الكاف في القاهرة.

وتقضي الاتفاقية بأن يتم إعطاء دورات تدريبية من قبل الاتحاد الأوروبي للحكام واللاعبين والمدربين الأفارقة وكيفية تنظيم البطولات في القارة السمراء من أجل تطوير الكرة فيها.

كما تقضي بتسهيلات أكثر للاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا إذ من المقرر أن يتم التعاون بشأن الأجازات التي يحصل عليها اللاعبون الأفارقة أثناء كأس الأمم الإفريقية والتي تقام أثناء الموسم في أوروبا.

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