20 مليون دولار مقابل قصر Matt Damon!

يبدو أنّ الممثّل الشهير Matt Damon يتبع خطى كلّ من Shakira وCeline Dion اللتين باعتا قصريهما الكائنين على شاطئ "ميامي" الساحر.فبعد أن اشترى قصراً سنة 2005 مقابل 10.3 ملايين دولار أمريكيّ، يتخلّى عنه اليوم مقابل 20 مليون دولار أمريكي!

فمن نصيب من سيكون هذا القصر الفخم؟ وإلى أين سينتقل النجم الهارب دائماً من عدسات "الباباراتزي" التي تطارده في كلّ مكان؟

لا بدّ أن تدهشي منذ دخولك الحديقة الأمامّية المحيطة بهذه المساحة المترامية والغنيّة بالنباتات والأشجار، والتي تتوسّطها بركة مستطيلة من الحجر، تضفي رونقاً جذاباً على تلك اللوحة الطبيعيّة!

ويكسو الحجر الطبيعي القصر المتوسطي الطراز، والمؤلّف من طبقتين تمتدّان على مساحة 12,705 أقدام مربّعة، ويضمّ 7 غرف نوم و10 حمّامات وغرفة مسرح.

ويسترخي النجم على شرفته الخاصة، في درحاب جلسة مطلّة مباشرة على البحر، فوق أريكة تُعطي خياله القدرة على التحليق في عالم بعيد عن أضواء الشهرة، حيث ينعم بنوع من الخصوصيّة التي تسرقها منه عدسات الكاميرات التي ترصد معظم حركاته!

ويؤثّث غرفة الطعام الخارجيّة المفتوحة على المطبخ مشرب تتقدّمه الكراسي.وفي هذه الغرفة، يستقبل المالك أصدقاءه لتناول وجبات الغداء، في ظلّ الهواء العليل والمشاهد البانورامية الطبيعية المريحة!

وعلى طول السلم الداخلي الذي يربط الطبقتين، تمتدّ قطعة من "الموكيت"، فيما تتدلّى من السقف ثريا مضاءة بالشموع.

وتغلب الألوان الترابية على غرفة المعيشة، لتبعث جواً هادئاً في جميع الأرجاء، بفضل امتزاج البيج والبني الداكن والبرتقالي.

وبإمكان المالك أن يطمئن إلى الراحة التي تؤمنها غرفة نومه الفسيحة، بسرير مزدوج مغطّى بناموسيّة يتموضع في مواجهة البحر، الذي لا يحجبه عن ساكن القصر حجر ولا أثاث، بل يطلّ عليه عبر نافذة مؤطرة بالخشب، وتمتدّ من الأرض حتى السقف، يخترقها البصر لينعم صاحبه بأجمل مشهد!

ويحتلّ المطبخ مساحة من الطبقة الأرضية حيث يطلّ على الحديقة.

وتفترش سجادة عجمية أرضيّة غرفة الطعام، ما يجعل الطاولة الخشبية تتكئ إليها، وحولها كراسٍ جلدية، فيما تعلوها شموع مضاءة، تضفي المزيد من الدفء والحميميّة.

شاهدي أيضاً:

جُمانة بدّور:كيف تصمّمين غرفة نوم مريحة؟