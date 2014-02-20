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«روحاني»: التعاون مع الدول الإفريقية يعزز الاستقرار في القارة السمراء

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ذكرت صحيفة «سودان تربيون» إن الرئيس الإيراني، حسن ورحاني، قال إن تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية سياسة استراتيجية لبلاده، وإن السودان له وضع خاص في هذا الصدد.

ووصف «روحاني» خلال لقائه رئيس البرلمان السوداني، الفاتح عز الدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» العلاقات بين بلاده والسودان بأنها «ممتازة»، مضيفًا أن الدولتين قريبتان من بعضهما من الناحية الثقافية والثورية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى الحاجة إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وقال إن تعاون طهران مع الدول الإفريقية يمكن أن يساعد على تعزيز الاستقرار في القارة السمراء.

ومن جانبه، أشاد رئيس البرلمان السوداني، بالسياسة المعتدلة التي تنتهجها طهران في مجال السياسة الخارجية، ما يعود بالنفع على العالم الإسلامي وإيران.

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