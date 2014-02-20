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مصدر عراقي: العثور على مخبأ به قنابل هاون وصواريخ في سامراء

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قال مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين العراقية، الخميس، إن قوة أمنية عثرت على مخبأ للعتاد، يضم كمية من قنابل الهاون وصواريخ، فضلًا عن عجلة حمل خلال عملية دهم في قضاء سامراء، جنوب تكريت، شمال بغداد.

وأضاف المصدر أن «قوة من عمليات سامراء نفذت، فجر الخميس،عملية دهم وتفتيش في منطقة جلام، بقضاء سامراء،عثرت خلالها على مخبأ للعتاد، يضم قنابل هاون مختلفة الأنواع مع 4 صواريخ، فضلًا عن عجلة حمل نوع بنكو بيضاء اللون».

وذكر أن «العملية نفذت وفقًا لمعلومات مخابراتية دقيقة»، مشيرًا إلى أن القوة نقلت العتاد الى أحد مراكز الأمن، وفتحت تحقيقًا لمعرفة من يملك المخبأ.

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