بالصور.. تنظيم بطولة لالعاب الميدان والمضمار بالوادى الجديد

نظمت منطقة العاب القوى بالوادى الجديد، بطولة فى العاب الميدان والمضمار على ملاعب الاستاد الرياضى بالتنسيق مع كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد .

وقال محمد شوقى عبود رئيس مجلس إدارة منطقة العاب القوى، ان البطولة شارك فيها طلاب الكلية فى مسابقات 100 و200 و400 و1500 متر ودفع الجلة .

ومن جانبه اكد الدكتور بهاء سيد محمود عميد كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد ان الكلية تقدم المشورة الرياضية لكافة الالعاب الفردية والجماعية لافرع الاتحادات الرياضية، مضيفاً أن هذه المسابقات جاءت تنفيذاً لسياسة الكلية التى تسعى لخدمة مجتمع الوادى الجديد من خلال المعسكر الطلابى للكلية والتنسيق مع منطقة العاب القوى بالوادى الجديد .