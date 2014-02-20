أخبار عاجلة

وزير التعليم: أصارع الزمن لحل قضايا المُعلمين -
بروتكول تعاون بين «القومي للمرأة» والسفارة الفرنسية لتنفيذ «رائدات المستقبل» -
رئيس عام الامتحانات: رقم سري على كل «كراسة بوكليت» -
البورصة تكتسي باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحَّد -
الذهب ينخفض في الأسواق المحلية -
خالد علي يتقدم بدعوى لعدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» -
التعليم: 7 سنوات عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة -
وزير الري يتفقد مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول غدا -
1.7 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة على الأشخاص خلال يناير -
الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. تنظيم بطولة لالعاب الميدان والمضمار بالوادى الجديد

Google+ Print
تنظيم بطولة لالعاب الميدان والمضمار بالوادى الجديد

تنظيم بطولة لالعاب الميدان والمضمار بالوادى الجديد

نظمت منطقة العاب القوى بالوادى الجديد، بطولة فى العاب الميدان والمضمار على ملاعب الاستاد الرياضى بالتنسيق مع كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد .

وقال  محمد شوقى عبود رئيس مجلس إدارة منطقة العاب القوى، ان البطولة شارك فيها طلاب الكلية فى مسابقات 100 و200 و400 و1500 متر ودفع الجلة .

ومن جانبه اكد الدكتور بهاء سيد محمود عميد كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد ان الكلية تقدم المشورة الرياضية لكافة الالعاب الفردية والجماعية لافرع الاتحادات الرياضية، مضيفاً أن هذه المسابقات جاءت تنفيذاً لسياسة الكلية التى تسعى لخدمة مجتمع الوادى الجديد من خلال المعسكر الطلابى للكلية والتنسيق مع منطقة العاب القوى بالوادى الجديد .

 

تنظيم بطولة لالعاب الميدان والمضمار بالوادى الجديد

تنظيم بطولة لالعاب الميدان والمضمار بالوادى الجديد

 

 

 

 

 

 

 

تنظيم بطولة لالعاب الميدان والمضمار بالوادى الجديد

تنظيم بطولة لالعاب الميدان والمضمار بالوادى الجديد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا