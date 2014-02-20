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وزير الكهرباء: القطاع قادر على تنفيذ خطته فى الطاقة المتجددة

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وزير الكهرباء: القطاع قادر على تنفيذ خطته فى الطاقة المتجددة وزير الكهرباء: القطاع قادر على تنفيذ خطته فى الطاقة المتجددة

أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، أن قطاع الكهرباء قادر على تنفيذ خطته فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة والجديدة، مؤكدا أن خطة القطاع تهدف للوصول بنسبة الطاقة المتجددة من الطاقة المولدة إلى ٢٠ ٪ بحلول عام ٢٠٢٠.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش منتدى الطاقة المصرى ينظمه المركز العالمى للطاقة، بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء ، أن بحلول عام ٢٠١٧ سيكون لدينا ٢٠٠٠ "ميجا وآت" من الطاقة المتجددة، وهو ما يسهل تنفيذ خطتنا وسط وجود تحديدات تستوجب العمل الجاد قائلا "اللى مش قادر يشتغل يقعد فى بيته".

كان المهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة كشف فى تصريحات له أن الوزارة غير قادرة على الالتزام بتنويع مصادر الطاقة بنسبة 20% خلال عام 2020.

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