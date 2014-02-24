في اجتماع تظلمات التخطيط العمراني : محافظ بني سويف يؤكد علي تلبية احتياجات المواطنين

بني سويف : سيد عبد الغني

أكد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف على ضرورة إيجاد الحلول الواقعية والجذرية لمشاكل المواطنين في مجال التخطيط العمراني وتوزيع المخططات المعتمدة لقرى المحافظة لتلبية احتياجاتهم والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي وذلك في ضوء القانون والإمكانات والموارد المتاحة ،مطالبا كافة المسئولين التنفيذيين بالتركيز على تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات الخدمية والمرافق التي يتعامل معها بشكل مباشر وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والطرق والمسكن ورغيف الخبز والبوتاجاز .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة بحث تظلمات التخطيط العمراني والتي تقوم بدراســــــــــة تظلمات المواطنين وأيضاً التظلمات المقدمة من الوحدات المحلية والخاصة بالحيز العمرانـــــــي والمخطط التفصيلي.

و جدير بالذكر أن المحافظ قرر تشكيل هذه اللجنة في وقت سابق للبت في أقصى سرعة ممكنة في تظلمات المواطنين المتعلقة بالتخطيط العمراني طبقا للقانون 119 لسنة 2008وتعديلاته على أن تكون هذه اللجنة برئاسة المحافظ وعضوية مديري عموم التخطيط العمراني و الشئون القانونية ونائب رئيس مدينة بني سويف ومسئولة المكتب الفني بالإدارة الهندسية ورئيس قسم التخطيط بالإدارة الهندسية .

شبكةعيونالإخبارية

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