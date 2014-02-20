مصرع 3 وإصابة 28 آخرين في حادث تصادم بسبب الشبورة في الفيوم

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 28 آخرين في حادث تصادم، صباح اليوم، علي طريق القاهرة أسيوط غرب النيل بقطاع الفيوم، حيث تصادم نحو 20 سيارة في الاتجاه القادم من أسيوط للقاهرة، بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية، ما تسبب فى توقف حركة السيارات فى اتجاهي الطريق من وإلى القاهرة وأسيوط، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلي المستشفيات القريبة بالفيوم .

تلقي اللواء الشافعي محمد حسن مدير أمن الفيوم إخطارًا بالحادث من العميد أحمد إسماعيل مدير الحماية المدنية، هرعت سيارات الحماية المدنية بالفيوم بقيادة التقيب عبد الرحمن محمد لتقديم المساعدات اللازمة للمصابين مكان الحادث الذي يقع علي بعد كيلومترين من كمين الروس بزمام مركز طامية.

وقامت سيارات الإسعاف لنقلهم إلي المستشفيات القريبة بالفيوم، وصرح الدكتور مجدى السيد عبد الرحمن مدير مرفق إسعاف الفيوم أنه تم غلق الطريق تمامًا وتوقفت حركة المرور علي الطريق .