الليبيون يدلون بأصواتهم في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

فتحت مراكز الأقتراع في ليبيا مقراتها صباح اليوم الخميس لأستقبال الناخبين الليبيين للادلاء بأصواتهم في انتخابات الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور.

> ويتنافس 649 مرشحا في الدوائر الانتخابية بكافة انحاء البلاد ، مقسمين على الأقاليم الثلاثة طرابلس- برقة – فزان ، وكل أقليم له 20 مقعدا باللجنة التاسيسية لصياغة الدستور منهم خمسة مقاعد للمرأة بكل أقليم ، وخصصت ستة لاقليات التبو والامازيغ والطوارق، لكن الامازيغ يقاطعون الاقتراع احتجاجا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل.

> وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية نوري العبار، قد دعا جميعَ الليبيين الذين قاموا بالتسجيلِ لإنتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن يتوجهوا إلي مراكزِ الاقتراعِ وقلوبهم يمِلاءها العز والفخر ليبدأوا مسيرة البناء ، ويحققوا أمل الشهداءِ في الحرية والرخاء.

> يشار إلي انه أكثر من مليون و 101 الف ناخب ليبي سجلوا أسماءهم للمشاركة في التصويت لأختيار أعضاء الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور.

أ.ش.أ