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بالفيديو.. محمد موسى يطالب وزيرة الصحة بتقديم استقالتها

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بالفيديو.. محمد موسى يطالب وزيرة الصحة بتقديم استقالتها بالفيديو.. محمد موسى يطالب وزيرة الصحة بتقديم استقالتها

هاجم الإعلامى محمد موسى، مقدم برنامج "خط أحمر" وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط والعاملين بالوزارة قائلا: "يجب عليكم جميعا الاستقالة من مناصبكم لأنكم لم تقدموا أى جديد يذكر للوطن أو الوزارة".

وأضاف موسى أن وزيرة الصحة كل ما يهمها سواء عقد مؤتمرات وندوات بهدف الظهور إعلاميا، وعدم الذهاب إلى الشباب الذين لقوا مصرعهم بمنطقة سانت كاترين، موضحا أن هناك فشلا تاما من جانب الوزيرة فى أداء مهام عملها.

وطالب موسى الدكتورة مها الرباط بالاستقالة فورا من منصبها، عقب وفاة المخرج الشاب محمد رمضان ومجموعة من أصحابه، أثناء رحلة استكشافية له بمنطقة فرش الأرانب بسانت كاترين، ميتًا، والذى كان يتسلق جبل الزعتر منذ يوم الجمعة الماضية.

جدير بالإشارة أن عاصفة ثلجية ضربت مدينة سانت كاترين الجمعة الماضية، مما أسفر عن مصرع ثلاثة مصريين فى منطقة جبل الزعتر نتيجة لشدة البرد، كما تم إنقاذ أربعة آخرين، فيما عثرت اليوم الأربعاء على جثمان محمد رمضان.

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مصر 365

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