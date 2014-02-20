«الناتو» لجيش أوكرانيا: علاقتنا معكم «تتضرر بشدة» إذا تدخلتم ضد المحتجين

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، فوج راسموسن، الأربعاء، إن علاقات أوكرانيا مع الحلف «ستتضرر بشدة» إذا تدخل الجيش ضد المحتجين.

وأوضح «راسموسن»، في بيان، بعد اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في العاصمة الأوكرانية، كييف: «أحث الحكومة الاوكرانية بشدة على الامتناع عن المزيد من العنف، وإذا تدخل الجيش ضد المعارضة فإن روابط أوكرانيا مع حلف شمال الأطلسي ستتضرر بشدة».

وفي حين لا تسعى أوكرانيا حاليا إلى الانضمام للتحالف العسكري الغربي إلا أنها تتعاون مع الحلف في عدد من المجالات، وهناك 28 جنديًا أوكرانيًا يشاركون في القوة، التي يقودها حلف الأطلسي في أفغانستان.