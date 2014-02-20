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سيف بن زايد يكرّم شخصين لأمانتهما بتسليم 60 الف درهم للشرطة

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سيف بن زايد يكرّم شخصين لأمانتهما بتسليم 60 الف درهم للشرطة سيف بن زايد يكرّم شخصين لأمانتهما بتسليم 60 الف درهم للشرطة

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس شخصين من الجنسية الهندية؛ تقديراً لهما على أمانتهما بتسليم مبلغ 60 ألف درهم إلى مركز شرطة الشعبية. وكان المكرمان بيجو كومار كريشنا بيلاي فيجايان، وسوني توماس توماس عثرا على المبلغ بأحد الشوارع في منطقة الخالدية؛ وسلماه إلى مركز شرطة الشعبية بمديرية شرطة العاصمة، لرده إلى أصحابه.

وحضر التكريم اللواء محمد العُوضي المنهالي، مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي؛ واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية، والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعميد مكتوم الشريفي مدير مديرية شرطة العاصمة، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات، والعقيد سعود الساعدي مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير، والمقدم راشد الظاهري مدير مركز شرطة الشعبية.

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