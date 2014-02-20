المر: قيادة الدولة لها اليد البيضاء في مساعدة مختلف الدول

أكد معالي محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ان القيادة الرشيدة للدولة لها اليد البيضاء في مد يد المساعدة لمختلف الدول التي تشهد نزاعات في مختلف الدول العربية والإسلامية. واضاف معاليه ان القيادة وجهت في العديد من المناسبات انها تنظر الى الدين على انه دين حضاري انساني، ويقدم الأجوبة الكافية لنمو المجتمعات الإنسانية، مشيرا الى ان جميع القوانين والتشريعات منسجمة مع الشريعة الإسلامية السمحاء، وان الدين الإسلامي هو المنظم الأساسي لأبناء مجتمع الإمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية، في الاجتماع الثالث للجنة الدائمة للشؤون الفلسطينية، على هامش مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في طهران.

وخلال الاجتماع الذي حضره علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني، اكد معالي محمد احمد المر ان التمادي الإسرائيلي في التهويد وطمس الهوية الإسلامية لهذه المدينة لا يمثل فقط استخفافا بمقررات القانون الدولي والقرارات الدولية المتعددة الصادرة في هذا الشأن، وإنما يكرس نهجا إسرائيليا متزايدا في انتهاك حقوق إسلامية ثابتة لم تقرها الشرائع الدولية فقط، وإنما كفلتها المبادئ والأسس التاريخية المتعاقبة، لافتا الى أنه من الأهمية أن يكون هناك صوت إسلامي موحد في كل المحافل الدولية، سواء كانت برلمانية أو حكومية، بشأن تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي لحماية القدس.

واكد معاليه أهمية أن تتبنى المراكز الأكاديمية والبحثية مع الجهات الإعلامية خطة لتوثيق المعالم الحضارية والمعمارية في فلسطين مع توفيرها على مواقع الاتصال الحديثة، مع شرح للعالم عدالة القضية الفلسطينية. من جهة اخرى اكد معالي محمد احمد المر في تصريحات على هامش المؤتمر ان الدورة الحالية للمؤتمر حفلت بالعديد من المناقشات التي تصدت للمشاكل التي تعاني منها الأمة الإسلامية، كالتنمية الاقتصادية ونقص المياه والخلافات الداخلية والنزاعات البينية.

واكد معاليه رفض دولة الإمارات لكل مظاهر التطرف والإرهاب واحتكار الدين واستغلاله لتمزيق الوثائق واقصاء الآخر.