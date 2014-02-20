سعود القاسمي يعزي محمد الشامسي بوفاة والدته

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس واجب العزاء إلى محمد علي عمران الشامسي سفير الدولة لدى مملكة تايلاند في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته..

وذلك في خيمة العزاء بجانب منزل الأسرة في منطقة الرفاعة في رأس الخيمة، كما قدم سموه واجب العزاء إلى أنجال الفقيدة أحمد وعبد الله وشقيقها عبدالله بن قضيب الزعابي والى ذويها. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء الى جانب سموه..الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه وعدد من المسؤولين والمعزين..سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

علاقات مع عمان

إلى ذلك استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه، خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم في سلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

وضم الوفد كلا من سيف بن عبدالله بن سالم المعمري والي بخاء وسلطان بن راشد آل مالك الشحي عضو مجلس الدولة وعبدالله بن أحمد آل مالك الشحي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بخاء ومحمد عبدالله الشحي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية خصب ومحمد بن حمدان بن حسن آل مالك الشحي وزيد بن محمد بن علي مهدي الكمزاري وحسن بن محمد بن حسن الزرافي إضافة إلى ناصر بن سيف السعدي مدير دائرة الخدمات الصحية في مسندم وحامد بن محمد الرئيسي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمسندم وعبدالله بن حسين زهران الشحي مدير مكتب محافظ مسندم.

حضر الاستقبال .. الشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري وسالم علي الشرهان مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد عبدالله المحرزي مدير عام دائرة الجمارك والموانئ وحمد أرحمه الشامسي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة والعميد محمد النوبي محمد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة والعميد سلطان يوسف النعيمي مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة.

نهيان يعزي

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أمس واجب العزاء إلى محمد علي عمران الشامسي سفير الدولة في مملكة تايلاند في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته وذلك في خيمة العزاء بجانب منزل الأسرة بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة.

كما قدم معاليه واجب العزاء إلى أنجال الفقيدة أحمد وعبد الله وشقيقها عبدالله بن قضيب الزعابي، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وان يلهمهم الصبر والسلوان.