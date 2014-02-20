رجال الأمن يحاصرون 9 أحياء في الرياض لملاحقة المخالفين

ارتفع عدد المقبوض عليهم من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل حتى فجر أمس الأربعاء إلى 2501 شخص بينهم 85 سيدة أثيوبية خلال الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض في 9 أحياء. وكانت الحملة قد أسفرت يوم الأحد عن ضبط 1301 مخالف بينهم 20 أثيوبية من جنسيات مختلفة, فيما واصلت الثلاثاء محاصرة المخالفين الأحياء التسعة بتوقيت واحد في خطة جديدة لتضييق الخناق عليهم, واستمرت حتى فجر يوم أمس, وتمكنت من الإطاحة ب1200 مخالف من ضمنهن 65 امرأة أثيوبية.

ورافقت "الرياض" الحملة التي تضم عدة قطاعات أمنية وهي (دوريات أمن الرياض، وقوة المهمات والواجبات الخاصة، وقوة الطوارئ، وشعبة التحريات والبحث الجنائي، وإدارة الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة، وإدارة المجاهدين، ومرور الرياض، ودوريات الأمانة، وفرق مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة، وفرق من الهلال الأحمر).

وطالت العمليات التفتيشية في أحياء (الوزارات, والعنوز, والنسيم, والشميسي, ومنفوحة, والعود, وثليم, والصالحية, والجبس) المساكن العشوائية والمجمعات التجارية المتضمنة المطاعم والبوفيهات والتموين التجاري ومختلف مواقع الأنشطة التجارية للتأكد من نظامية العاملين فيها.

وكشفت الحملة التي انطلقت الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء عن تورط أكثر من (1200) شخص من العاملين في تلك المواقع بمخالفة نظام العمل والإقامة ليرتفع عدد المضبوطين خلال الأيام الماضية إلى (2501) مخالف, وساهمت في دهم عدد من المواقع المشتبه بها والتي تديرها العاملة لحسابها الخاص, وتمكنت أمانة الرياض خلالها من إزالة (205) مباسط للخضار والكماليات.

وتصدرت العمالة اليمنية والباكستانية أعداد المقبوض عليهم في الحملة، وقد أُحيل المطلوبين أمنياً لمراكز الشرطة لاستكمال إجراءات قضاياهم وإحالتهم للقضاء عقب التحقيق معهم، وسلم بعض المخالفين لإدارة الترحيل لترحيلهم بعد التحقق من وثائقهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.