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مفتي المملكة: أشقاؤنا في سورية ينتظرون تبرعاتكم لتخفيف معاناتهم

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مفتي المملكة: أشقاؤنا في سورية ينتظرون تبرعاتكم لتخفيف معاناتهم مفتي المملكة: أشقاؤنا في سورية ينتظرون تبرعاتكم لتخفيف معاناتهم

    أهاب سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بالمواطنين والمقيمين وبخاصة الموسرين من رجال الأعمال والتجار والأثرياء سرعة التبرع للحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا لإيصال تبرعاتهم بكل يسر وسهولة عبر الحملة التي تعد الوحيدة المخوّلة نظاماً في استقبال التبرعات والمساعدات لأشقائنا في سوريا وإيصالها لهم. وسأل سماحته الله تعالى أن يخفف معاناة أشقائنا في سوريا وأن يحفظهم من بطش الطغاة الظالمين مشيداً بالدور الذي تقوم به الحملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب السوري وفي مقدمتها المشرف العام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لما يبذله من جهود لإغاثة الشعب السوري ونصرة قضيتهم والسعي لتخفيف معاناتهم وحل مشاكلهم. جاء ذلك في خطاب بعثه سماحته للحملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب السوري أشاد فيه بالدور الذي تضطلع به الحملة والجهود التي تقوم بها منذ نشوب الأزمة السورية التي كانت محل اهتمام كبير من القيادة الحكيمة لبلادنا المباركة لإغاثة أشقائنا السوريين، وبخاصة الأطفال منهم.

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