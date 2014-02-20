الجوازات تفعّل خدمات أبشر في الجنادرية

تقدم المديرية العامة للجوازات في معرضها بجناح وزارة الداخلية لزوار الجنادرية وبتوجيه من سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى الفرصة لتفعيل خدمة أبشر للمواطنين والمقيمين رجالاً ونساء.

وحول مشاركة المديرية في الجنادرية، أوضح المتحدث الرسمي بمعرض المديرية العامة للجوازات بالجنادرية المقدم ماجد حمود العبيد أن المعرض يتكون من ثلاثة أقسام رئيسة، القسم الأول يعرض الوثائق مابين الماضي والحاضر الصادرة من المديرية العامة للجوازات حيث يقدم معرضا لجميع الوثائق التي تم إصدارها منذ أن أسست المديرية العامة للجوازات إلى اليوم ومراحل تطورها من أشكالها القديمة إلى الطباعة الالكترونية كجواز السفر السعودي، الإقامة، وتذكرة المرور. والقسم الثاني يحتوي على عرض تصويري للخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات. أما القسم الثالث فيتكلم عن خدمة أبشر وتفعيلها عن طريق جهاز الخدمة الذاتية الموجود بالمعرض وكذلك عن طريق الأجهزة المحمولة مع المختصين من موظفي الجوازات حيث يستفيد منها زوار المهرجان لتفعيل الخدمة الالكترونية التي تقدمها الجوازات بأفرعها في كل مناطق المملكة دون الحاجة للحضور للإدارة للاستفادة من جميع خدمات أبشر، كما يتم من داخل المعرض تعليم مجاني للأخوة المواطنين والمقيمين الذين لا يعرفون طريقة الدخول للموقع وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات. وهناك عرض لعينة من الآليات المستخدمة قديماً لتقديم الخدمة وهناك شاشات عرض داخل المعرض لتعليم كيفية التسجيل والاستفادة من الخدمات الإلكترونية. ويتم من داخل المعرض توزيع الهدايا والبروشورات والمطويات الموضحة للخدمات الإلكترونية ومجلة الوثيقة.

وحول استفادة النساء من الخدمة وضح المقدم العبيد أنها تستفيد منها النساء ممن لديهن عمالة منزلية أو مؤسساتية أقل من مئة عامل بشرط الحصول على الهوية الوطنية لمن ترغب تفعيل الخدمات الإلكترونية من المواطنات.