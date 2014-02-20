أخبار عاجلة

وزير التعليم: أصارع الزمن لحل قضايا المُعلمين -
بروتكول تعاون بين «القومي للمرأة» والسفارة الفرنسية لتنفيذ «رائدات المستقبل» -
رئيس عام الامتحانات: رقم سري على كل «كراسة بوكليت» -
البورصة تكتسي باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحَّد -
الذهب ينخفض في الأسواق المحلية -
خالد علي يتقدم بدعوى لعدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» -
التعليم: 7 سنوات عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة -
وزير الري يتفقد مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول غدا -
1.7 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة على الأشخاص خلال يناير -
الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

المقهى الصباحي «البكور» في ثانوية ومتوسطة تحفيظ القرآن بالمجمعة

Google+ Print
المقهى الصباحي «البكور» في ثانوية ومتوسطة تحفيظ القرآن بالمجمعة المقهى الصباحي «البكور» في ثانوية ومتوسطة تحفيظ القرآن بالمجمعة

    تبنت مدرسة ثانوية ومتوسطة تحفيظ القرآن بالمجمعة فكرة مقهى "البكور" لتحفيز الطالبات بالحضور في وقت مبكر بعد أن لاحظت المدرسة تأخر بعض الطالبات عن الاصطفاف الصباحي. وذكرت مديرة المدرسة وضحى المطيري ان المدرسة لاحظت تأخرا عن وقت الاصطفاف الصباحي وكان من الإدارة التنبيه والتذكير بموعد بدء الدوام وكان من المحفزات لذلك فكرة مقهى "البكور". وتجدر الإشارة إلى أن فكرة المقهى الصباحي كانت من المرشدة الطلابية في المدرسة نعيمة محمد الشبانة، حيث طرحت حلولا لمعالجة تأخر الطالبات عن الاصطفاف الصباحي وكانت هذه الفكرة هي الأنجع والأنجح. وقالت المرشدة الطلابية إن الهدف الأساسي لكوفي "البكور" تحفيز الطالبات للحضور مبكرا حيث يفتح في الصباح الباكر يوميا ويغلق مع بدايه الاصطفاف الصباحي، ويقدم جميع انواع القهوة والشاي والكابتشينو والهوت وانواع الموالح والحلا مجانا، كما يهدف الى جعل البيئة المدرسية بيئة جاذبة للطالبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية