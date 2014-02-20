المقهى الصباحي «البكور» في ثانوية ومتوسطة تحفيظ القرآن بالمجمعة

تبنت مدرسة ثانوية ومتوسطة تحفيظ القرآن بالمجمعة فكرة مقهى "البكور" لتحفيز الطالبات بالحضور في وقت مبكر بعد أن لاحظت المدرسة تأخر بعض الطالبات عن الاصطفاف الصباحي. وذكرت مديرة المدرسة وضحى المطيري ان المدرسة لاحظت تأخرا عن وقت الاصطفاف الصباحي وكان من الإدارة التنبيه والتذكير بموعد بدء الدوام وكان من المحفزات لذلك فكرة مقهى "البكور". وتجدر الإشارة إلى أن فكرة المقهى الصباحي كانت من المرشدة الطلابية في المدرسة نعيمة محمد الشبانة، حيث طرحت حلولا لمعالجة تأخر الطالبات عن الاصطفاف الصباحي وكانت هذه الفكرة هي الأنجع والأنجح. وقالت المرشدة الطلابية إن الهدف الأساسي لكوفي "البكور" تحفيز الطالبات للحضور مبكرا حيث يفتح في الصباح الباكر يوميا ويغلق مع بدايه الاصطفاف الصباحي، ويقدم جميع انواع القهوة والشاي والكابتشينو والهوت وانواع الموالح والحلا مجانا، كما يهدف الى جعل البيئة المدرسية بيئة جاذبة للطالبة.