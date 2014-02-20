معرض المؤسسة العامة للموانئ.. حكاية التطور

أوضح مدير عام الادارة بالمؤسسة العامة للموانئ والمتحدث الرسمي مساعد الدريس ان مبنى معرضها الحديث في مهرجان التراث والثقافة التاسع والعشرين؛ شيد على مساحة ١٥٠٠متر مربع، ويتكون من مبنيين يصل بينهما جسر علوي مزين بالاشرعة حيث صمم المبنى الاول على شكل فنار بحري قديم والمبنى الثاني على شكل حاويات، يعكسان الماضي والحاضر للموانئ السعودية.

واكد الدريس ان المؤسسة العامة للموانئ حرصت على انشاء مبنى احدث وبمساحة اكبر بعشرة اضعاف المبنى السابق بسبب كثافة الزوار والذي يتميز به المهرجان عن كافة المناسبات التي تقام في كافة مناطق المملكة من حيث عدد الزوار والجهات المشاركة والتنوع من حيث العمر والجنسيات ومن مختلف الفئات المجتمعية عزاب كانوا او عوائل.

واوضح الدريس أنه يتم استقبال الزوار من مدخل مبنى الفنار والذي يحاكي المراحل التاريخية للموانئ السعودية منذ الانشاء والمراحل التوسعية التي مرت

بها منذ انشاء الموسسة العامة للموانئ كم يحتوي على صور تاريخية توثق مراحل مهمة في تاريخ المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود،رحمه الله. كما يضم مبنى الفنار في جنباته متحفًا بحريًا عُرض فيه عدد من الادوات البحرية والتي كانت تستخدم في وقت سابق. حيث يحتوي المتحف على عدد من ادوات قياس الزمن وحساب المسافات وتحديد الاتجهات مثل الاسطرلاب والبوصله وغيرها. كما يحتوي على عدد من السفن الخشبية القديمة وادوات الصيد البدائية والادوات المستخدمة في صيد اللولو وصندوق الطواش (تاجر اللؤلؤ) والذي يحتوي على ميزان خاص ومشاخل لفرز اللؤلؤ على حسب حجمه. ويضم المتحف ايضا عددًا من المشاعل المتنوعة والتي تسختدم في انارة المركاب القديمة والفنارات. ويتميز مبنى الفنار باطلالة في الاعلى تتيح مشاهدة كافة المعارض بالمهرجان على ارتفاع ٤٢م. ويتكون المعرض الثاني من خمسة اجنحة يضم الجناح الاول تسعة اقسام خصصت للموانئ السعودية، على الساحلين الشرقي والغربي، والتي تعرف الزوار بكل بمقومات كل ميناء من حيث الموقع والمساحة والخدمات والتجهيزات وعدد الارصفة. كما خصص الجناح الثاني للمعرفه حيث يقدم عدد من المعلومات القيمة والمفيدة للزوار حيث يعرف الزوار بالسفن وانواعها واستخداماتها كم يعرض انواع الحاوايات التي تستخدم في نقل البضائع على حسب نوعها وطريقة نقلها. كما يقدم عدد من المعلومات المنوعة الخاصة بالتجهيزات البحرية. كما خصص هذا القسم للاجابة عن كافة استفسارات الزوار عن اعمال الموانئ والخدمات المقدمة والوظائف والمهن البحرية من خلال مرشدين بحريين سعوديين.

كما يحتوي الجناح الثالث على شاشة عرض سينمائية، بمؤثرات صوتية عالية الجودة تقدم فلم قصير عن المؤسسة العامة للموانئ وما تتميز به الموانئ السعودية والمراحل التطورية والمقومات والخدمات والتجهيزات والخطط المستقبلية. كما زينت الممرات بصور منوعة تطلع الزائر على المراحل المتقدمة التي وصلت اليها الموانئ السعودية المطلة على البحر الاحمر والخليج العربي. ويضم الجناح الرابع خمسة اقسام خصصت للشركات الخاصة المشغلة لمحطات الموانئ السعودية والشركات المستثمرة داخل الموانئ والمشاريع الجاري تنفيذها والتي تشكل افضل الشركات العالمية والتي تحتل مراتب عليا في التصنيف العالمي من حيث التشغيل. وخصص الجناح الخامس للمركز الاعلامي للمعرض لاستضافة عدد من القنوات الفضائية وتصوير عدد من البرامج والتغطيات المباشرة والرسائل اليومية واللقاءات المنوعة حيث يتميز معرض المؤسسة بمناظر واطلالات على البحيرة والتي تحيط بجنباته بمساحة ٧٥٠متر ويحتوي على ١٥٠٠ متر مكعب من الماء ويضم ١٠٠ نافورة مزينة بوثرات ضوئية تجعل من المعرض تحفة فنية تشكل اضافة للمهرجان.