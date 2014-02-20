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حزب مصر ببورسعيد يناقش خطة العمل في الفترة المقبلة و يعقد ندوة عن مهارات الإتصال

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حزب مصر ببورسعيد يناقش خطة العمل في الفترة المقبلة و يعقد ندوة عن مهارات الإتصال حزب مصر ببورسعيد يناقش خطة العمل في الفترة المقبلة و يعقد ندوة عن مهارات الإتصال

ناقش حزب ببورسعيد اليوم خطة عمل الحزب خلال الفترة القادمة لمناقشة خطة عمل خاصة بالمشروعات و الاعمال الخدمية و التي قام الاعضاء باستعراصها تمهيدا للبدء في تنفيذها .

و قال ولاء زرمبة التي قادت الاجتماع بأن الدكتور علاء توفيق امين التدريب و التثقيف بالحزب قد أكد علي حضوره يوم الجدمعة 2 فبراير و اول مارس لعقد دورة تدريبية بعنون مهارات الانصات و الاتصال لاعضاء الحزب ببورسعيد .و حضور كلا من أ/ “أحمد عز” أمين التنظيم و أ/”كريم محروس” لعمل دورة شاملة عن المحليات والتى ستبدأ من يوم 6/3 حتى 8/3 بأمانة بورسعيد إستعداداً لتأهيل كوادر شبابية تمثل المحافظة فى المحليات.

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