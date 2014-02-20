تمكن ضباط ادارة التموين بسوهاج من ضبط صاحب صيدلية يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة بالمراغة حيث وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام صاحب صيدلية بناحية السمارنه – دائرة مركز المراغة بالاتجار في الأدوية المخدرة مجهولة المصدر والغير مصرح بتداولها قانونياً وغير صالحة للأستهلاك الأدمي.
> عقب تقنين الإجراءات قامت مأموريـة من ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق وإدارة البحث الجنائي وإدارة تفتيش الصيادلة حيث أسفرت عن ضبط المدعو / أديب سعيد سعد سن 31 عامل بالصيدلية وبتفتيش الصيدلية.
> تم ضبط [ عدد"80" قرص تامول - عدد"13" أمبول نالوفين - عدد"510" قرص كالميبان - عدد"1869" قرص مختلف الأنواع مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها - عدد"74"زجاجة زيت شعر مجهول المصدر ].
> بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التربح، فتم التحفــظ علــي المضبوطـــات .
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 713 إداري مركز المراغة لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف
ضبط 2560 قرص مخدر داخل صيدلية بسوهاج
تمكن ضباط ادارة التموين بسوهاج من ضبط صاحب صيدلية يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة بالمراغة حيث وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام صاحب صيدلية بناحية السمارنه – دائرة مركز المراغة بالاتجار في الأدوية المخدرة مجهولة المصدر والغير مصرح بتداولها قانونياً وغير صالحة للأستهلاك الأدمي.