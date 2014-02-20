ضبط 2560 قرص مخدر داخل صيدلية بسوهاج‎

تمكن ضباط ادارة التموين بسوهاج من ضبط صاحب صيدلية يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة بالمراغة حيث وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام صاحب صيدلية بناحية السمارنه – دائرة مركز المراغة بالاتجار في الأدوية المخدرة مجهولة المصدر والغير مصرح بتداولها قانونياً وغير صالحة للأستهلاك الأدمي.

> عقب تقنين الإجراءات قامت مأموريـة من ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق وإدارة البحث الجنائي وإدارة تفتيش الصيادلة حيث أسفرت عن ضبط المدعو / أديب سعيد سعد سن 31 عامل بالصيدلية وبتفتيش الصيدلية.

> تم ضبط [ عدد"80" قرص تامول - عدد"13" أمبول نالوفين - عدد"510" قرص كالميبان - عدد"1869" قرص مختلف الأنواع مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها - عدد"74"زجاجة زيت شعر مجهول المصدر ].

> بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التربح، فتم التحفــظ علــي المضبوطـــات .

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 713 إداري مركز المراغة لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف