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بالصور.. عميد “التربية الرياضية” بالوادى الجديد يزور معسكر الكلية الميدانى‎

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بالصور.. عميد “التربية الرياضية” بالوادى الجديد يزور معسكر الكلية الميدانى‎ بالصور.. عميد “التربية الرياضية” بالوادى الجديد يزور معسكر الكلية الميدانى‎

تفقد الدكتور بهاء سيد محمود عميد كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد وسمية خليل رئيس مدينة الخارجة معسكر كلية التربية الرياضية الميدانى المنتشر فى أحياء مدينة الخارجة للوقوف على فاعليات المعسكر بالأحياء .
> وكان د. بهاء قد زار عدد من أحياء مدينة الخارجة لتحفيز الطلاب على العمل وأعطاء المعسكر دفعة معنويه .
> وقال أن هذا المعسكر بالأشتراك مع الوحدة المحلية لمدينة الخارجة يشارك فى تجميل ونظافة المدينة كما أن المعسكر مستمر لمدة8أيام وسوف تقام مسابقات رياضية للطلاب وكذلك حفلات سمر ومسابقات ثقافية .
> من جانبها قالت سمية خليل أنها سعيدة بمثل هذه المعسكرات العملية التى تساهم فى بناء المحافظه وخاصه مع قلة عمال النظافة داخل المدينة كما أثنت على الطلاب المشاركين والقائمين على المعسكر .

 

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