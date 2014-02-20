ضبط 880 خريطة مزورة بميناء السخنة في السويس



> تمكنت مباحث أمن الموانئ بالسويس بالتنسيق مع أدارة الجمارك بميناء السخنة ، من ضبط كمية كبيرة من الخرائط المزورة قبل دخولها للبلاد عن طريق حاوية قادمة من الصين تضع حلايب وشلاتين ضمن حدود السودان .

من جانبه قام النقيب محمد عايش من مباحث ميناء السخنة بفرض طوق أمنى حول حاوية 40 قدم تم الاشتباه فيها اليوم الخميس تابعة لشركة تدعى ” المسك . أ ” وبالكشف على جهاز الإكستريم الإشعاعى والتفتيش المانول عثر على 30 كرتونة مخبة بالحاوية التى كانت قادمة على انها ادوات مكتبية وتبين ان الكراتين بداخلها 880 خريطة على شكل كرة ارضية مختلفة الاحجام .

تم التحفظ على الحاوية والمضبوطات وتحرر محضر رقم 2 أحوال قسم شرطة ميناء السخنة وجاري اخطار النيابة لتولى التحقيقات .