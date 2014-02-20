بالفيديو - كوستا يقتل مباراة جيدة لميلان.. ويمنح أتليتكو فوزا هاما

القاهرة، (إفي): قاد دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، وحارسه تيبو كورتوا فريقهما اليوم لتحقيق فوز ثمين على ميلان الإيطالي بهدف في الوقت القاتل من عمر المباراة، التي جمعت بينهما في اطار منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بشراسة هجومية دون خطورة حقيقية على مرمى الفريق المضيف، الذي كشر عن أنيابه في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء من خلال تسديدة الإيطالي ماريو بالوتيلي تخطئ الطريق إلى المرمى.

وتبادل الفريقان خلال الدقائق التالية الهجمات سجالا ولكن دون أي خطورة على المرميين، لكن ميلان كان الأكثر فاعلية على المرمى، دون أن يتمكن من هز الشباك.

وظهر البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى أتلتيكو مدريد في لقطة خطيرة، حيث تصدى لفرصة محققة من جانب ماتيا دي شيليو.

وواصل الفريق الإيطالي الضغط على ضيفه، ليعود كورتوا للتألق في التصدي لرأسية أندريا بولي الرائعة، بمساعدة من القائم.

وهيمن الفريق الإيطالي على مجريات اللقاء، وتعود الخطورة من جديد على مرمى أتلتيكو من تسديدة قوية لكاكا تصطدم بالعارضة، لينتهي الشوط الأول بهيمنة شبه كاملة للنادي الإيطالي.

حاول أتلتيكو الظهور بصورة مغايرة للشوط الأول، حيث وجه انذارا شديد اللهجة لأصحاب الأرض بعد مرور ثلاث دقائق على بداية شوط المباراة الثاني، من تسديدة قوية لراؤول جارسيا بيسراه لكنها لم تكن متقنة بالقدر الكافي، لتخرج بعيدة.

وواصل أتلتيكو إهدار الفرص في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني، ولكن هذه المرة من خلال دييجو كوستا، الذي سدد كرة قوية فوق العارضة.

وعلى غرار الشوط الأول، استعاد ميلان السيطرة على مجريات اللقاء من خلال ركلة قوية من كاكا، قبل أن يهدر مايكل إيسيين فرصة أخرى من ضربة رأسية.

ولم يختلف السيناريو كثيرا مقارنة بالشوط الأول، حتى الدقيقة 82، حيث أحرز كوستا هدفا قاتلا مستغلا تشتيت خاطئ بالرأس ليوجه الكرة بالرأس أيضا إلى داخل الشباك في غياب الرقابة الدفاعية.

وحاول عادل رامي إدراك هدف التعادل من تسديدة قوية لركلة حرة على حدود منطقة الجزاء لتخرج بجوار القائم.

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