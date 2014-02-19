نشطاء: الأمن اقتحم "سبوع" "سيدة الكلابشات".. وآخرون: زوجها أبلغ عن الضيوف

تداول عدد من نشطاء موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، أنباء عن اقتحام قوات الأمن لمنزل دهب عبد العال، المعروفة بسجينة الكلابشات لفض سبوع طفلتها "حرية"، وقال النشطاء إنه تم إلقاء القبض على غالبية من حضروا لتهنئة دهب بخروجها والاحتفال معها بمرور أسبوع على ولادة طفلتها "حرية".

وأشار النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إلى أن الأمن اقتاد المحتفلين إلى قسم الزاوية الحمراء، وذكر بعض أسماء المقبوض عليهم من الحفل وهم: نرمين فتحى - فاروق أحمد - أحمد شاهين - عبد الرحمن - إسلام سلامة- حنين المصرى، وأكدت أنهم متواجدون الآن بقسم الزاوية الحمراء ورفضت قوات الأمن دخول المحامين.

فى المقابل أكد آخرون إن زوج "دهب" هو من أبلغ الشرطة عن عدد من النشطاء الذين حضروا سبوع ابنتهما "حرية".