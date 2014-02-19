محمود المملوك: "إسرائيل" وراء إلغاء ألمانيا صفقة تسليم "الغواصات" لمصر

قال محمود المملوك، مدير تحرير اليوم السابع، إن الهدف الأساسى من تجنيد كل من رمزى الشبينى وسحر سلامة لصالح الموساد الإسرائيلى والمتهمين فى قضية لصالح "تل أبيب"، هو العمل على كل ما يتعلق بالجيش المصرى وتحركاته وبيانات ضباط وقيادات القوات المسلحة.

وأضاف "المملوك" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة "ام بى سى مصر" أن عمل المتهمين بالتجسس كان يصب على تحركات الجيش الثانى الميدان وضباطه، مضيفاً: "المتهمون جمعوا العديد من المعلومات على الكنائس فى مصر".

وأشار الزميل محمود المملوك إلى أن المتهمين تدربوا على إرسال الشفرات السرية للموساد الإسرائيلى وقاموا بإرسالها، مشيراً إلى أن أحد المتهمين قدم نفسه للموساد على أساس أنه صحفى تابع للقوات المسلحة ولذلك تلقى اهتماما كبيرا من الجانب الإسرائيلى.

وأوضح مدير تحرير اليوم السابع، أن المتهمين أمدوا الجانب الإسرائيلى بمعلومات عن الجيش، خاصة بمنح ألمانيا مصر 4 غواصات عسكرية، ولذلك تقاضوا مبالغ مالية كبيرة على تلك المعلومات، لافتا إلى أن صفقة تسليم "الغواصات" ألغيت بناء على ضغوط إسرائيلية لدول أوروبا.