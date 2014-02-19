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مدحت كوتة: تجاهل المسئولين للسيرك القومى سبب تعرضى للحدث البشع

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مدحت كوتة: تجاهل المسئولين للسيرك القومى سبب تعرضى للحدث البشع مدحت كوتة: تجاهل المسئولين للسيرك القومى سبب تعرضى للحدث البشع

استنكر الكابتن مدحت كوتة، مدرب الأسود بالسيرك القومى، تجاهل المسئولين للحادث البشع الذى تعرض له مؤخراً أثناء تقديمه أحد العروض من قبل الأسود، لافتاً إلى أن القائمين على الأمر بمصر يتجاهلون السيرك القومى ومدربى الحيوانات المفترسة فى الوقت الذى يبالغون فى تقدير فئات أخرى، مشيراً إلى أنه تعرض إلى إصابات بالغة فى أنحاء متفرقة من الجسد، بالإضافة إلى ثقب فى الرئة.

وأضاف "كوتة" خلال مداخلة تليفونية له على شاشة دريم2 ، ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى من داخل المستشفى الذى يرقد فيها، أن الأجر الذى يتقاضاه نظير العروض الفنية للحيوانات المفترسة لا تتناسب وحجم المصروفات التى تنفق على ذلك، لافتاً إلى أنه عرض على المسئولين بالسيرك أن يتولى مسئولية هذه المصروفات وأن يأخذ هو أجره فقط ورغم الإصرار الشديد منه على ذلك إلى أن المسئولين لم يستجيبوا له.

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مصر 365