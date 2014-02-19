الرئاسة السودانية تكرم راعي غنم بمنطقة “حائل” السعودية لأمانته

أعلن سفير السودان في العاصمة السعودية (الرياض) عبد الحافظ إبراهيم، أن رئاسة الجمهورية السودانية قررت تكريم راعي الغنم السوداني الطيب يوسف الزين، خلال الأيام المقبلة، مؤكدا إن الجالية السودانية هناك ستقدم له جائزة تبلغ قيمتها 200 ألف ريال.

> ونقلت “شبكة الشروق” السودانية اليوم، عن السفير السوداني بالسعودية، قوله” إن حفل التكريم المرتقب للراعي، من الرئاسة السودانية والجالية سيكون في حضور وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل الذي سيصل للمملكة خلال الأيام القادمة”.

> وأشارت شبكة الشروق، إلى أن السفير كان يتحدث خلال احتفالية أقامتها السفارة السودانية بالرياض بحضور عدد من أبناء الجالية ومصور مقطع الفيديو السعودي الشيخ عادل عبد العزيز المحلاوي، وتسلم خلالها الراعي الجائزة المقدمة من مؤسسة “الحصيني” السعودية والبالغة 20 ألف ريال.

> تجدر الإشارة، إلى إن الراعي السوداني الطيب يوسف الزين، ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر الراعي وهو يرفض بيع إحدى الأغنام التي يرعاها في صحراء منطقة “حائل” السعودية مقابل 200 ريال، حيث نال إعجاب ملايين الأشخاص لأمانته.