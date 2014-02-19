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الحماية المدنية بأسوان تسيطر علي حريق بمقابر الأقباط بكوم أمبو

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الحماية المدنية بأسوان تسيطر علي حريق بمقابر الأقباط بكوم أمبو الحماية المدنية بأسوان تسيطر علي حريق بمقابر الأقباط بكوم أمبو

ارشيفية

اندلع حريق هائل في مقابر الأقباط بمدينة كوم أمبو بإسوان مساء اليوم ، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق الذي استمر 3 ساعات.

وكان قوات الحماية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مقابر الأقباط بمدينة كوم أمبو ، انتقل إلي مكان الحريق سيارتين أطفاء وتمكنت من السيطرة علي الحريق .

وتبين أن الحريق اندلع في المعظمة الرئيسية للمقابر وهي المعظمة المخصصة لتخزين الهياكل العظمية الخاصة بالموتى .

وقال إدوار نعيم مسئول المقابر أن المعظمة كانت تحوي نحو 10 ألاف هيكل عظمي احترقوا بالكامل إلي جانب سقوط سقف المعظمة والحائط الخلفي للمعضمة .

وأثناء التحقيقات بشأن الحريق لم يوجة المسئولين عن المقابر اي اتهام مباشر لأحد .

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