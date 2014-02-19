الحماية المدنية بأسوان تسيطر علي حريق بمقابر الأقباط بكوم أمبو

اندلع حريق هائل في مقابر الأقباط بمدينة كوم أمبو بإسوان مساء اليوم ، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق الذي استمر 3 ساعات.

وكان قوات الحماية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مقابر الأقباط بمدينة كوم أمبو ، انتقل إلي مكان الحريق سيارتين أطفاء وتمكنت من السيطرة علي الحريق .

وتبين أن الحريق اندلع في المعظمة الرئيسية للمقابر وهي المعظمة المخصصة لتخزين الهياكل العظمية الخاصة بالموتى .

وقال إدوار نعيم مسئول المقابر أن المعظمة كانت تحوي نحو 10 ألاف هيكل عظمي احترقوا بالكامل إلي جانب سقوط سقف المعظمة والحائط الخلفي للمعضمة .

وأثناء التحقيقات بشأن الحريق لم يوجة المسئولين عن المقابر اي اتهام مباشر لأحد .