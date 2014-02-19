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هل استردّ أبو هشيمه سيارته "البنتلي" من هيفاء؟

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هل استردّ أبو هشيمه سيارته "البنتلي" من هيفاء؟ هل استردّ أبو هشيمه سيارته "البنتلي" من هيفاء؟

تردّد في تقارير صحافية مؤخّراً أنّ طليق الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، قد طلب من هيفا استعادة سيارته "البينتلي" التي أهداها إياها قبل وقوع الانفصال، والتزم الطرفان الصمت، ولم ينفيا أو يؤكّدا الخبر. وقد حاولنا كثيراً الاتصال بالمكتب الإعلامي لهيفا في لبنان، إلا أن أحداً لم يجب، وهو ما حدث تماماً مع القائم بأعمالها في مصطفى سرور.

لكن "سيدتي نت" علم من مصادر خاصة أن هذه الواقعة لم تحدث بتاتاً، ولم يُطالب أبو هشيمة هيفا باسترداد أيّ شيء سبق له أن أهداها إياه، وفق ما أسرّ بنفسه إلى أحد المقربين منه، مضيفاً أنه في الأساس لم يتحدّث معها في أيّ شيء يتعلّق بالأمور المادية.

 

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