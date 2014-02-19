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الأهلي: تم تفسير انسحاب يوسف من المؤتمر بشكل خاطئ

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الأهلي: تم تفسير انسحاب يوسف من المؤتمر بشكل خاطئ الأهلي: تم تفسير انسحاب يوسف من المؤتمر بشكل خاطئ

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن خروج محمد يوسف المدير الفني للفريق من المؤتمر الصحفي في منتصفه لم يعن أبدا عدم تقدير للصفاقسي.

يوسف حضر المؤتمر الصحفي الخاص بالسوبر بين الأهلي والصفاقسي وجاوره قائد الفريق الأحمر وائل جمعة.

أنهى يوسف تصريحاته، ثم انسحب من المؤتمر قبل أن يتحدث المدير الفني للصفاقسي التونسي محمد محمد الدو.

واعتذر يوسف مؤكدا أن الأهلي لديه تدريب دفعه للرحيل.. ما رآه الدو أنه أمر سيء لأن المؤتمر لم ينته بعد.

لكن عبد الحفيظ فسر لـFilGoal.com "الأمر تم تفسيره بشكل خاطئ".

وتابع "نكن كل الاحترام للصفاقسي ونحترم الأخوة التونسيين للغاية".

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فيديو اليوم السابع