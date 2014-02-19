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أسبانيا تمنح اليهود المطرودين من الأندلس حق العودة

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أسبانيا تمنح اليهود المطرودين من الأندلس حق العودة أسبانيا تمنح اليهود المطرودين من الأندلس حق العودة

وزير العدل الأسباني-ألبرتو رويز

بعد أسبوع من قرار الأسبانية بمنح الجنسية الأسبانية لليهود المنحدرين من نسل اليهود المطرودين من الأندلس، طالب مجموعة من المسلمين بنفس الحق في الجنسية الأسبانية للمسلمين المنحدرين من نسل أسلافهم المطرودين من أسبانيا.

وقال وزير العدل الأسباني ألبرتو رويز جياردون أن أسبانيا مدينة لليهود السفارديم بنشر اللغة والثقافة الأسبانية حول العالم حسبما ذكر موقع”ورلد بوليتن” التركي.

لكن البعض خمن أن القرار الأسباني جاء نتيجة الوضع الاقتصادي السئ الذي تمر به أسبانيا، لذلك تحاول أسبانيا جذب المستثمرين اليهود للاستثمار في أسبانيا.

هذا التشريع الجديد من المحتمل أن يسمح لثلاثة ملايين ونصف المليون من اليهود السفارديم، الذين استقروا في مختلف أرجاء العالم، مثل، اسرائيل، أمريكا، فرنسا، تركيا، المكسيك، الأرجنتين، وتشيلي بالتقدم للجنسية الأسبانية.

القانون الجديد دعى المسلمين المطرودين من أسبانيا للتساؤل: “لماذا لا تمنحنا أسبانيا نفس الحقوق الممنوحة لليهود المطرودين مثلنا؟ إنه قرار إما انتقائي أو عنصري”.

يذكر أن تعداد المسلمين في أسبانيا يبلغ حوالي المليون ونصف المليون، لكن نحو نصف المليون فقط هم الذين يتمتعون بالجنسية الإسبانية.

جدير بالذكر أن المسلمين حكموا الأندلس حوالي ثمانية قرون حتى استطاع الأسبان السيطرة على البلاد، ومنحوا المسلمين واليهود ثلاثة اختيارات: الرحيل، التحول إلى الكاثوليكية، أو القتل.

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