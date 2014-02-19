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بالصور.. إزالة المنطقة العشوائية بمنشأة فؤاد القبلية بكفر الشيخ

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ من إجراء حملة إزالات على المنطقة العشوائية بمنطقة منشأة فؤاد القبلية بندر كفر الشيخ الواقعة على شريط السكة الحديد لإزالة عدد 57 عشة ومنزل قديم بعدد64 أسرة بعد أن قامت المحافظة بإنشاء عدد 10 عمارات سكنية بإجمالى 216 وحدة سكنية بمساحة 75 متر للوحدة وعدد 69 محل تجارى بتكلفة إجمالية 20 مليون جنية لسكان العشوائيات بجوار سوق الجملة بمدينة كفر الشيخ .

وقامت الحملة بنقل سكان وأصحاب العشش والمنازل المزالة الى العمارات الجديدة بعدد64 وحدة سكنية للأسر التى تم إزالة منازلهم كمرحلة أولى بعد أن قامت الحملة بإزالة العشش والمنازل العشوائية بالتنسيق مع قوات الشرطة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وبمعدات واجهزة بعض مراكز ومدن المحافظة المجاورة ، حيث تم رفع الأنقاض وتسليم الموقع بعد إخلائه لمقاول أعمال الرصف .

وبدأت بالفعل أعمال الرصف لتطوير الطريق بعرض 25 متر وجعله من أكبر الطرق الداخلية بالمدينة وإجراء التخطيط والتنسيق الحضارى للمنطقة كلها .

وقد تكونت الحملة تحت رعاية المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ برئاسة وحضور المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام وحضور اللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد واللواء محمود مطاورع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ورؤساء الأحياء والإدارة الهندسة واللجان الشعبية وقوات الأمن .1779815_1485169491624437_361477043_n 1662539_1485170194957700_1118509515_n

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