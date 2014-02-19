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طب القصر العينى ينظم قافلة طبية مجانية لأهالى أسوان‎

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طب القصر العينى ينظم قافلة طبية مجانية لأهالى أسوان‎ طب القصر العينى ينظم قافلة طبية مجانية لأهالى أسوان‎

تنظم جامعة القاهرة قافلة طبية مجانية بمحافظه أسوان تضم عدد من أساتذة طب القصر العيني في مختلف التخصصات الطبية الباطنة والكبد والصدر والجلدية والمخ والأعصاب والأمراض التناسلية والجراحة العامة والفيروسات الكبدية وتاتى القافلة تحت رعاية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان ، واللواء مصطفي يسري
> محافظ أسوان ويشرف علي فاعليات القافلة الدكتور حسين خيري عميد طب القصر العيني والدكتور خالد هنداوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع .

ومن ناحيته أكد رئيس جمعية أصدقاء مرضى الكبد عز السيد الصادق أن القافلة تضم 25 أستاذ في كافه التخصصات تحت أشراف الدكتور محمد شحاته مشرف القوافل الطبية ، موضحاً أن أنشطة القافلة تشمل الكشف الطبى ومناظرة الحالات التي تعالج بالمستشفى الجامعي ومستشفى كوم أمبو المركزي ، وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية بالمجان مع تنظيم ورش عمل لأطباء مستشفي حميات أسوان حول إجراء المناظير بالتعاون مع مديريه الصحة بأسوان .

وأضاف ان القافلة تضم معمل لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية لمرضي الكبد وأسرهم وذلك للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية تحت أشراف الدكتور جمال عصمت نائب رئيس جامعة القاهرة وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بالتعاون مع جمعيه أصدقاء مرضي الكبد بأسوان ،لافتاً إلى أنتهاء القافلة يوم 22 فبراير الجارى.

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