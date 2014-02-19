التشكيل - سانوجو يقود هجوم أرسنال ضد بايرن ميونيخ.. جيرو بديلا

يقود يايا سانوجو خط هجوم أرسنال في موقعة بايرن ميونيخ على أرض استاد الإمارات ضمن جولة الذهاب من دور الـ16 بأبطال أوروبا.

الفرنسي يلعب في محل مواطنه أوليفر جيرو الذي يجلس على مقاعد البدلاء بجوار لوكاس بودولسكي.

ويعول فينجر على سانوجو المنتقل إلى أرسنال في الصيف الفائت خلال صفقة انتقال حر.

يدافع بكاري سانيا وبير ميرتساكر وكوتشيلني وكارين جيبس عن الخط الخلفي للمدفعجية.

أما وسط الملعب فعضضه أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال بماتيو فلاميني مع جاك ويلشير وأوكسي شمبرلين.

ويمول الهجمات ميسوت أوزيل مع سانتي كازورلا.