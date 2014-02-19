جامعة عين شمس: تأجيل الدراسة إيجابى نظرا للظروف الحالية

قال الدكتور على عبد العزيز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا، إن قرار مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة فى الجامعات لمدة أسبوعين، على أن تبدأ يوم 8 مارس الجارى، إيجابى، وذلك نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد خاصة فى ظل المشاكل الصحية الخاصة، بانتشار مرض أنفلونزا الخنازير والتخوف من التسكين بالمدن الجامعية.

وألمح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن السبب الرئيسى وراء التأجيل يتمثل فى انتشار مرض أنفلونزا الخنازير والمخاوف من التسكين بالمدن الجامعية، وذكر عبد العزيز "عودة الدراسة فى الوقت الحالى ليست مناسبة تخوفا على صحة الطلاب".

وأضاف عبد العزيز، أن هذا القرار بالطبع سيؤثر سلبا على التحصيل الدراسى وسيشكل ضغطا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أنه سيتم محاولة تدبير ذلك من خلال التواصل مع أعضاء هيئة التدريس ومحاولة طرح المادة التعليمية على CD ورفعها على الموقع الإلكترونى الخاص بالجامعة لتفادى تأخر بدء الفصل الدراسى الثانى والذى مر ثلثه تقريبا.