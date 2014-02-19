غدًا.. قداس الجنازة على الأسرة المسيحية السورية بالإسكندرية

تقام غدًا صلاة الجنازة على الأسرة المسيحية السورية التى لقيت مصرعها منذ عدة أيام، وذلك فى التاسعة صباحًا فى كنيسة الروم الأرثوذكس بمدافن الشاطبى.

وكانت النيابة برئاسة المستشار حسام الحداد، مدير نيابة باب شرق، قد واصلت تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود الذين أكدوا أن الأسرة سورية الجنسية، وأن رب الأسرة كان يعيش فى هذا المنزل منذ سنوات مع والدته المتوفاة ثم تزوج وأنجب نجله ميشيل.

وأشارت التحريات إلى أن الزوج عاد من سفره بمدينة شرم الشيخ ليلة ارتكاب الجريمة، حيث يعمل بأحد الفنادق موظفًا، بما قد يؤكد أن المتهمين تابعوه وراقبوه حتى حضر وقاموا بارتكاب جريمة القتل.

من جانبه، قال اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائي، إن الواقعة جنائية بغرض الانتقام وليس السرقة، وأنه تم فتح الباب من خلال المفتاح الخاص به وبدون أى آثار عنف، وأشار إلى أنه عثر بالمسكن على مصوغات ذهبية وأموال، بما يؤكد أن الواقعة ليست بدافع السرقة، إلا أن الحريق أخفى الكثير من القرائن".