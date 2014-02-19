اتحاد طلاب "القاهرة": تأجيل الدراسة يعطى صورة سلبية عن الاستقرار

قالت فاطمة رجب، أمين اللجنة السياسية باتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن قرار الحكومة بتأجيل الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، على أن تبدأ يوم 8 مارس المقبل، يعرقل المسيرة التعليمية ويعطى صورة سلبية عن الاستقرار بالجامعات المصرية.

وأضافت فاطمة رجب، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن القرار يتعارض مع كل ما صدر فى اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات الأخيرة، وكان يمكن اتخاذ سُبُل أخرى غير تأجيل الدراسة لأن شهر الإجازة فى منتصف العام كان كافيًّا لترميم المدن وتأمين المنشآت.

وتابعت، أن بروتوكول التعاون الذى تم بين وزارتى التعليم العالى، والداخلية، يضمن زيادة الأمن الإدارى وتدريبه بشكلٍ مختلف، للتعامل مع أعمال العنف مع تأمين قوات الشرطة من خارج الجامعات، وأن مصر مرت بنفس الظروف فى 2008، عندما انتشر مرض أنفلونزا الطيور والخنازير ولم يتم تأجيل الدراسة.