بالصور.. "الحرية للجدعان" تطلق حملة "صور نفسك" للتضامن مع المحتجزين

أطلقت مجموعة "الحرية للجدعان" حملة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحمل اسم "صور نفسك".

طالبت المجموعة من خلالها النشطاء المتضامنين مع المحتجزين فى السجون المصرية على خلفية أحداث سياسية، برفع صور لهم أثناء رفعهم للافتات تعرف بأحد هؤلاء السجناء والحدث الذى ألقى القبض عليه فيه.

وأكدت الحملة فى بيانها التأسيسى للحملة على ضرورة مشاركة الجميع فى رفض أى احتجاز عشوائى أو ما وصفته بتلفيق القضايا وأى ممارسات قمعية تمارس ضد المحتجزين داخل السجون، مشددة على تخصيص الصور كصورة شخصية لكل ناشط وإرسالها للصفحة لنشرها.

وبالفعل شارك عدد من النشطاء بصورهم مطالبين بالإفراج عن كل من خالد السيد وناجى كامل، والناشط هانى الفول وعدد آخر من النشطاء المحتجزين من بينهم الناشطة آيات حمادة التى أفرج عنها مساء الثلاثاء.

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