أستاذ بجامعة الإسكندرية: قرار تأجيل الدراسة يعكس ضعف متخذى القرار

قال الدكتور عبد الله سرور، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية، إن قرار مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة فى الجامعات لمدة أسبوعين، يعكس حالة الضعف التى يعانى منها متخذو القرار وعدم قدرتهم على اتخاذ القرار، لافتًا إلى أنه يرى أن القضية الرئيسية وراء التأجيل تتمثل هى قضية الأمن بالجامعات.

وأضاف أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية لـ"اليوم السابع"، أن الوضع الحالى فى حاجة إلى من يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات، لافتًا إلى أن تأجيل الدراسة تلك الفترة الكبيرة سيؤثر سلبًا على العملية التعليمية، مضيفًا: "الفصل الدراسى كله 16 أسبوعًا وفقًا للقانون فماذا تبقى منه".