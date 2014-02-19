أخبار عاجلة

وزير التعليم: أصارع الزمن لحل قضايا المُعلمين -
بروتكول تعاون بين «القومي للمرأة» والسفارة الفرنسية لتنفيذ «رائدات المستقبل» -
رئيس عام الامتحانات: رقم سري على كل «كراسة بوكليت» -
البورصة تكتسي باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحَّد -
الذهب ينخفض في الأسواق المحلية -
خالد علي يتقدم بدعوى لعدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» -
التعليم: 7 سنوات عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة -
وزير الري يتفقد مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول غدا -
1.7 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة على الأشخاص خلال يناير -
الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أستاذ بجامعة الإسكندرية: قرار تأجيل الدراسة يعكس ضعف متخذى القرار

Google+ Print
أستاذ بجامعة الإسكندرية: قرار تأجيل الدراسة يعكس ضعف متخذى القرار أستاذ بجامعة الإسكندرية: قرار تأجيل الدراسة يعكس ضعف متخذى القرار

قال الدكتور عبد الله سرور، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية، إن قرار مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة فى الجامعات لمدة أسبوعين، يعكس حالة الضعف التى يعانى منها متخذو القرار وعدم قدرتهم على اتخاذ القرار، لافتًا إلى أنه يرى أن القضية الرئيسية وراء التأجيل تتمثل هى قضية الأمن بالجامعات.

وأضاف أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية لـ"اليوم السابع"، أن الوضع الحالى فى حاجة إلى من يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات، لافتًا إلى أن تأجيل الدراسة تلك الفترة الكبيرة سيؤثر سلبًا على العملية التعليمية، مضيفًا: "الفصل الدراسى كله 16 أسبوعًا وفقًا للقانون فماذا تبقى منه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365