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الحزب الشيوعى السودانى يرفض دعوة الحوار التى تلقاها من البشير

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الحزب الشيوعى السودانى يرفض دعوة الحوار التى تلقاها من البشير الحزب الشيوعى السودانى يرفض دعوة الحوار التى تلقاها من البشير

البشير

رفض الحزب الشيوعى السودانى رسميا دعوة الحوار التى وجهها الرئيس البشير لقيادة المعارضة .
> ووجة الحزب الشيوعى اليوم رسالة إلى د. مصطفى عثمان إسماعيل “أمين العلاقات السياسية”فى حزب المؤتمر الوطني الحاكم،وجاء فيها ردا على خطابكم المرسل بتاريخ17فبراير حول مبادرة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطني،أرجو أن أنقل لكم شكرنا على دعوتكم لحزبنا للحوار مع حزب المؤتمر الوطني حول مبادرة السيد رئيس الجمهورية “رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم”
> وواصل الحزب فى رسالته التى وقعها الحارث أحمد التوم”عضو سكرتارية اللجنة المركزية”
> ،لقد تمت مناقشة الرسالة في إجتماع المكتب السياسي بتاريخ 18/2/2014، وقد تقرر عدم تلبية الدعوة من منطلق موقفنا المبدئي الذي لايرفض الحوار كمبدأ، ولكن لايقبله بدون تهيئة المناخ لعقده والمتمثل في إلغاء القوانين المقيدة للحريات، ووقف الحرب في ربوع البلاد. عندها فقط يمكن الحديث عن الحوار بين مختلف القوى السياسية لحل أزمات الوطن في جوٍ ديمقراطي معافى، وهو ما نفتقده الآن.

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